Лондонский аэропорт Хитроу открылся после пожара на борту Dreamliner

Полеты возобновились через полтора часа после закрытия аэропорта. Администрация «Хитроу», однако, предупредила пассажиров о возможных задержках.

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Об этом 12 июля сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Ранее 12 июля в «Хитору» произошел пожар на борту лайнера Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего авиакомпании «Эфиопские авиалинии». Во время происшествия самолет стоял на стоянке, и пассажиров в нем не было. На время тушения пожара аэропорт закрыл обе взлетно-посадочные полосы.

Причины пожара пока не известны. Как пишет Reuters со ссылкой на «Эфиопские авиалинии», перед пожаром самолет простоял на стоянке более восьми часов.

Пожары на борту лайнеров Boeing 787 Dreamliner случались и ранее. Так, в январе 2013 года, после нескольких случаев возгорания, полеты таких самолетов по всему миру были приостановлены. Возгорания были связаны с перегревом литий-ионных аккумуляторов, однако причину перегрева специалистам Boeing установить не удалось. Впоследствии компания сообщила, что выпустила модификации Dreamliner с изменениями, обеспечивающими безопасность.