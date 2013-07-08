Ущерб от катастрофы Boeing-777 в США превысил $120 млн

Материальный ущерб от крушения южнокорейского авиалайнера Boeing-777 при посадке в аэропорту Сан-Франциско 6 июля составил 137,3 миллиарда вон (около 120,1 миллиона долларов), передает агентство Рёнхап.

Самолет с 16 членами экипажа и 291 пассажиром разбился, не долетев нескольких метров до взлетно-посадочной полосы, однако большинство из находившихся на борту людей уцелели, погибли две 16-летние девушки из Китая. 182 человека были госпитализированы.

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По данным агентства, сама авиакомпания Asiana Airlines, которой принадлежал разбившийся самолет, выплатит лишь 2,26% от общей суммы ущерба от авиакатастрофы. Boeing-777, находившийся в финансовом лизинге с 2006 года, был застрахован у девяти компаний на сумму 99,5 миллиона долларов.

Пилот южнокорейского Boeing-777, разбившегося 6 июля при посадке в Сан-Франциско, налетал на нем всего 43 часа, передает телеканал CNN со ссылкой на управление гражданской авиации Южной Кореи.

Как передает CNN, американские и южнокорейские официальные лица, ведущие расследование причин катастрофы, опрашивают пилота Ли Кан Гука, который сидел в капитанском кресле во время злополучного рейса 214 из Сеула в Сан-Франциско. Сведения о том, что он налетал всего 43 часа на Boeing-777-200, опубликовал в Сеуле глава управления гражданской авиации Республики Корея Цой Чон Хо. Также CNN приводит его слова о том, что расследование ведется и в отношении другого пилота южнокорейского самолета Ли Чон Мина.

Как было объявлено ранее на пресс-конференции в Сан-Франциско, этот самолет садился в условиях отключения на летние месяцы курсо-глиссадной системы, помогающей пилотам заходить на посадку. Поэтому пилот был вынужден сажать самолет, визуально определяя приближение к взлетно-посадочной полосе, что вполне позволяли погодные условия.

Бортовые самописцы показали, что при этом скорость южнокорейского Boeing была значительно ниже необходимой и он не долетел до взлетно-посадочной полосы. В последнюю секунду перед ударом о землю пилоты попытались снова набрать высоту, чтобы сделать круг, но было уже поздно.

РИА Новости