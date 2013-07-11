Ватикан признал педофилию отдельным преступлением

Ранее в законодательстве города-государства такое понятие не упоминалось, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Помимо собственно педофилии, в новых законах, утвержденных папой Римским Франциском, впервые были упомянуты такие преступления, как детская проституция, создание и хранение детской порнографии, а также некоторые другие правонарушения. За преступления против детей нарушителям в Ватикане теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

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Также впервые в качестве преступления было признано разглашение внутренней информации Ватикана. Теперь ее передача или получение будет наказываться тюремным заключением на срок от шести месяцев до восьми лет, а также штрафом в 2000 евро.

Ранее за домогательства к детям в Ватикане можно было получить наказание по более общей статье о преступлениях против «хороших обычаев». Причина употребления столь размытой формулировки состоит в том, что в основе законодательства Ватикана до сих пор лежит свод законов Италии 1889 года. Действие ватиканского законодательства распространяется на несколько сотен человек, проживающих и работающих в этом государстве.