ООН просит Ватикан предоставить детали тысяч дел о насилии над детьми
09:32, 10 июля 2013Мир
792 0
ООН попросила Ватикан предоставить детали тысяч дел о жестоком обращении с детьми членов римско-католического духовенства.
Через шесть месяцев представители Ватикана должны отчитываться перед соответствующей комиссией ООН.
ООН также попросила информацию для поддержки жертв насилия над детьми и относительно каких-либо инцидентов, когда заявителей заставили замолчать.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter