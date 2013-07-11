Суд в Москве огласит приговор покойному Магнитскому

Суд в Москве сегодня обнародует приговор по делу о налоговом мошенничестве в отношении Сергея Магнитского.

Судебное разбирательство в отношении человека, которого уже нет в живых, происходит в России впервые, - отмечает Радио Свобода.

В 2009 году аудитор, юрист западного инвестиционного фонда Сергей Магнитский умер в больнице СИЗО «Матросская тишина» после 11 месяцев пребывания за решеткой. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году после того, как разоблачил схему краж российскими чиновниками государственного имущества.

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Его арест и смерть вызвали международный протест. Соединенные Штаты приняли «акт Магнитского», который предусматривает запрет на въезд в США чиновникам, причастным к этому делу.

Прокуратура попросила суд прекратить дело против Магнитского. Зато его бывшего руководителя Уильяма Браудера, которого судят заочно, прокуроры просят приговорить к девяти годам заключения.