Джохара Царнаева привезли в суд в Бостоне

Царнаева привезли на бронированном автомобиле службы Федеральных маршалов США в сопровождении полиции. Возле здания суда автомобиль встречали журналисты и демонстранты с плакатами. Незадолго до этого здание суда, в частности, зал, где пройдут слушания, обследовала служба безопасности с собаками, сообщает РИА Новости.

На заседании Царнаев, натурализованный гражданин США, должен будет ответить на вопросы судьи о том, признает ли он предъявленные ему обвинения. Его обвиняют в использовании оружия массового поражения и уничтожении имущества с умышленным причинением смерти. 27 июня ему были предъявлены обвинения по 30 пунктам, по 17 из которых, по информации ФБР, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

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Два взрыва прогремели в Бостоне во время международного марафона 15 апреля. В причастности к организации теракта помимо 19-летнего Джохара Царнаева подозревается его старший брат Тамерлан, погибший в перестрелке с полицией. Инструкцию об изготовлении бомбы они скачали из интернета, откуда они также брали публикации и воззвания сторонников джихада, говорится в обвинительном заключении.