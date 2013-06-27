В США официально предъявили обвинения Джохару Царнаеву
21:01, 27 июня 2013Мир
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Власти США в четверг предъявили официальное обвинение предполагаемому организатору теракта в Бостоне Джохару Царнаеву.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Федеральная прокуратура в Бостоне сообщила, что Царнаев обвиняется в убийстве четырех человек и использовании оружия массового поражения. Всего ему предъявлены обвинения по 30 пунктам, отмечает агентство Франс Пресс.
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В результате теракта 15 апреля в Бостоне во время международного марафона погибли три человека, ранены были более 250. В организации теракта помимо Джохара Царнаева подозревается его брат Тамерлан, погибший в результате перестрелки с полицией 19 апреля.
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