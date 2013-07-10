В США предстанет перед судом обвиняемый в бостонском теракте
10:59, 10 июля 2013Мир
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В США сегодня предстанет перед судом обвиняемый в организации теракта во время Бостонского марафона Джохар Царнаев.
В июне ему предъявили обвинение в убийстве четырех человек и использовании оружия массового уничтожения.
В случае признания виновным Царнаеву грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Старшего брата Джохара Тамерлана Царнаева, которого также считают подозреваемым в организации взрывов в Бостоне, убили в перестрелке с полицией, - отмечает Радио Свобода.
В результате взрывов на финише бостонского марафона 15 апреля погибли три человека, более 260 получили ранения. Четвертой жертвой стал полицейский, который погиб от ранений, понесенные 19 апреля при задержании братьев Царнаевых.
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