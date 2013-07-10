В США предстанет перед судом обвиняемый в бостонском теракте

В июне ему предъявили обвинение в убийстве четырех человек и использовании оружия массового уничтожения.

В случае признания виновным Царнаеву грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Старшего брата Джохара Тамерлана Царнаева, которого также считают подозреваемым в организации взрывов в Бостоне, убили в перестрелке с полицией, - отмечает Радио Свобода.

В результате взрывов на финише бостонского марафона 15 апреля погибли три человека, более 260 получили ранения. Четвертой жертвой стал полицейский, который погиб от ранений, понесенные 19 апреля при задержании братьев Царнаевых.