Россия будет голосовать почти сутки

В России сегодня проходят выборы депутатов Государственной думы пятого созыва.

Как передает РИА «Новости»,страна, расположенная в 11 часовых поясах, будет голосовать почти сутки. Первыми открылись избирательные участки в самых восточных областях страны - в Камчатском крае и на Чукотке, - а завершится избирательный марафон голосованием в Калининградской области.

Право принять участие в выборах имеют более 108 миллионов российских избирателей. По мнению председателя Центризбиркома России Владимира ЧУРОВА, явка 2 декабря может составить порядка 60%.

Всего для проведения выборов будет открыто около 96 тысяч избирательных участков на территории России и 358 участков в 141 стране. Проголосовать российские граждане могут с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Впервые в истории современной России состав "нижней палаты" парламента формируется по пропорциональной системе: все 450 депутатов избираются по партийным спискам. Минимальный проходной барьер в этот раз установлен на уровне 7% (в 2003 году - 5%). Кроме того, теперь запрещено формирование избирательных блоков, отменены минимальный порог явки избирателей и графа "против всех".

Российским избирателям предстоит сделать выбор из 11 партий. На 450 депутатских мест в общей сложности претендуют свыше 4,5 тысяч кандидатов.