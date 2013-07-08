Пьяный белорус за ночь угнал четыре автомобиля и устроил им «краш-тесты»

На машинах угонщик поездил недолго: в определенный момент он либо совершал ДТП, либо терял управление, на чем поездки заканчивались.

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Первый из угнанных ВАЗ-2107 могилевчанин решил сжечь, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

На второй из угнанных машин он протаранил металлический забор и въехал в пятиэтажный дом, в третьей почти сразу заклинило руль, а на четвертой он врезался в стоящий рядом автомобиль, едва успев тронуться с места, сообщает Telegraf.by.

Задержали угонщика на следующий день после обращения владельцев угнанных машин в милицию. Примечательно то, что вычислили злоумышленника именно по отпечаткам пальцев, оставленным в машинах. В отношении него возбуждено уголовное дело.