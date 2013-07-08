В Запорожье маршрутка влетела в троллейбус, пострадали 19 человек (фото)

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, ДТП произошло около 13.30 на дамбе между площадью Пушкина и ул. Гагарина.

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«Водитель маршрутного микроавтобуса («Мерседес-спринтер»), двигаясь в направлении ж/д вокзала «Запорожье-1», совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении учебным троллейбусом, который по техническим причинам остановился на правой полосе», - сообщили в ОСО.

По данным УГАИ ГУ МВД Украины в Запорожской области, машинами «скорой помощи» в медучреждения Запорожья с травмами различной степени тяжести с места аварии доставлено 19 человек: 18 пассажиров и водитель маршрутки.

«У 7 из 19 доставленных в медучреждения уже достоверно известно - травмы, полученные ими в результате ДТП, потребовали госпитализации. По остальным пострадавшим информация пока собирается», - сказали в УГАИ.

Причина обстоятельства произошедшего устанавливается.