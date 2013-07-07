В месте просветления Будды сегодня взорвали 9 бомб

В результате теракта ранения получили двое буддийских монахов, сообщает Лента.ру со ссылкой Agence France-Presse.

В то же время газета The India Times сообщает о пяти пострадавших, среди которых двое туристов и двое монахов.

Бомбы взорвались между 5:30 и 6:00. По данным индийских властей, небольшие повреждение получили несколько храмов. В полиции при этом заверили, что дерево Бодхи не пострадало. Полицейским также удалось обезвредить две бомбы. Одна из них находилось у подножия 24-метровой статуи Будды.

Ни одна из организация пока не взяла на себя ответственность за теракт.

В Бодх-Гае помимо дерева Бодхи находятся несколько святых для буддистов мест, в том числе храм Махабодхи, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По легенде, принц Гаутама Сиддхартха достиг в этих местах просветления, медитируя под фикусовым деревом, известным сейчас как дерево Бодхи. Принц нашел ответы на все свои вопросы, понял природу человеческих страданий, после чего его стали называть Буддой.