В Нигерии исламисты подожгли и расстреляли школу, 42 погибших
В субботу, 5 июля, боевики-исламисты напали на школу-интернат в городе Мамудо (Mamudo) на северо-востоке Нигерии.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, количество погибших вследствие атаки возросло до 42 человек.
Ранее сообщалось о том, что жертвами теракта стали 29 учеников и один учитель.
По данным СМИ, нападавшие подожгли здание и расстреливали учеников. Есть выжившие, они доставлены в больницы с ожогами и огнестрельными ранениями.
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Всего с 2010 года в Нигерии в результате нападения экстремистов были сожжены несколько десятков школ и убиты около 1,6 тысячи человек.
В мае президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил о введении чрезвычайного положения в трех северо-восточных штатах страны в связи с угрозой нападений боевиков "Боко Харам".
Группировка добивается введения шариата на всей территории страны и искоренения светской модели западного образования. "Боко Харам" стоит за большинством терактов, которые регулярно совершаются в Нигерии.