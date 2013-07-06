Лидеров Братьев-мусульман и Мурси обвиняют в госизмене

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на египетскую газету "Аль-Ахрам".

В частности, Хамза указал, что исламисты снабжали оружием и содействовали предоставлению египетского гражданства членам палестинского движения ХАМАС, которое считается отделением "Братьев-мусульман"на палестинских территориях. Кроме того, по информации политика, Мурси и его сторонники готовили провокации против граждан Египта, для чего приобрели форму полиции и армии.

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Хамза также обвиняет экс-президента в подготовке пакета законов и мер по запугиванию сотрудников СМИ и простых граждан.

Мурси был отстранен от власти военными в среду после массовых выступлений египтян с требованием его отставки. Сейчас он находится на одном из объектов египетских вооруженных сил, где останется до передачи его дела в суд. Также были задержаны лидеры "Братьев-мусульман", однако верховный наставник Мухаммед Бадиа остается на свободе.