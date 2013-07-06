В столкновениях в Каире погибли 12 человек, 368 ранены
00:49, 06 июля 2013Мир
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Жертвами беспорядков в нескольких районах Каира в пятницу, по уточненным данным, стали 12 человек, пострадали еще 368.
Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia главврач службы скорой помощи Египта Мухаммед Султан.
По его словам, три человека погибли в столкновениях сторонников и противников отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси в районе площади Тахрир и телецентра, еще четверо - в результате беспорядков у штаб-квартиры республиканской гвардии. Кроме того, как заявил Султан, четыре человека стали жертвами столкновений у Конституционного суда, еще один погиб еще в одном из кварталов Каира.
Главврач "скорой" добавил, что большинство из 368 пострадавших - участники последних беспорядков в центре Каира у Тахрира и телецентра, передает РИА Новости.
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