В столкновениях в Каире погибли 12 человек, 368 ранены

Об этом сообщил телеканалу Sky News Arabia главврач службы скорой помощи Египта Мухаммед Султан.

По его словам, три человека погибли в столкновениях сторонников и противников отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси в районе площади Тахрир и телецентра, еще четверо - в результате беспорядков у штаб-квартиры республиканской гвардии. Кроме того, как заявил Султан, четыре человека стали жертвами столкновений у Конституционного суда, еще один погиб еще в одном из кварталов Каира.

Главврач "скорой" добавил, что большинство из 368 пострадавших - участники последних беспорядков в центре Каира у Тахрира и телецентра, передает РИА Новости.