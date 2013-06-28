В Москве полиция задержала почти 1400 мигрантов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД России, накануне полицейские организовали и провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» в Юго-Восточном округе российской столицы.

«По информации, полученной от участковых уполномоченных полиции главка, на территории земельного участка вместо торгово-культурного, административного и гостиничного комплекса строительная фирма возвела общежитие для иностранцев. Одна из коммерческих компаний заселила граждан стран Средней Азии в 13 строений (двух- и трехэтажные модули-бытовки)», - говорится в сообщении.

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В маленьких комнатах 4-5 человек на двухъярусных кроватях проживали по 8-10 человек в антисанитарных условиях. Эвакуационные выходы корпусах были закрыты, коридоры заставлены тумбочками. В нарушение техники пожарной безопасности мигранты готовили еду на электроплитках.

На входе в камуфляжной форме находились 4 гражданина Узбекистана, которые представились охранниками вышеуказанной компании, но таковыми не оказались. Удостоверения охранников у них отсутствовали.

«В результате в территориальные отделы полиции было доставлено 1380 иностранных граждан для установления их личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям, а также законности нахождения на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, на выходцев из Узбекистана и Таджикистана сотрудники полиции составили 1314 административных материалов за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ (организация незаконной миграции).