Саакашвили рассказал, чем займется после президентства

Президентские выборы в Грузии намечены на октябрь 2013 года. Согласно Конституции, Саакашвили не сможет принять участие в предстоящих выборах, так как в 2008 году он уже был избран на второй срок.

Как передает РИА Новости, об этом глава Грузии заявил сегодня на совместной с генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном пресс-конференции в Тбилиси.

"Я хочу работать в направлении политического информирования и стандартов образования. Меня волнует, почему существуют проблемы, которые появляются из-за отсутствия базисных стандартов и знаний. Я сделаю все для того, чтобы заниматься политикой в направлении, которое называется образованием и информированием. Я пока не знаю, каким образом буду делать это, но наша проблема заключается в отсутствии базисного образования", - сказал Саакашвили.

После парламентских выборов 1 октября прошлого года партия Президента - "Единое национальное движение" - утратила позиции правящей и перешла в оппозицию. Однако Саакашвили сохранил за собой президентский пост, хотя его влияние в стране значительно уменьшилось.

В соответствии с принятыми изменениями в Конституцию Грузии, после инаугурации Президента, которого изберут в 2013 году, власть в стране фактически перейдет к парламенту и правительству. Новая модель Конституции, принятая парламентом в 2010 году, предусматривает сокращение полномочий Президента и перераспределение их между парламентом и правительством.