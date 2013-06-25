Саакашвили против понижения статуса генконсульств Грузии в Украине

Сегодня Саакашвили принял в своей резиденции вице-премьера Украины Александра Вилкула, который прибыл Грузию накануне с двухдневным визитом.

По теме: Премьер Грузии не исключает ареста Саакашвили

На встрече посол Грузии в Украине Михаил Уклеба заявил, что идет процесс понижения статуса генеральных консульств Грузии, о чем уже оповестили власти Украины, передает агентство Новости-Грузия.

"Разве сейчас время понижать статус представительства Грузии в Украине? Кому пришло в голову такое "мудрое" решение? Это решение принимают для того, чтобы заменить назначенного президентом генерального консула на назначенного министерством иностранных дел консула", - заявил Саакашвили.

По его словам, данное решение навредит Грузии.

"Посоветовались бы со мной, и может, я бы сам снял генерального консула. На что это похоже? Мы упраздняем статус генерального консульства в стране, которая является нашим главным стратегическим партнером, лишь назло мне? Это неответственное и антигосударственное решение. Нам Украина нужна как воздух. Этот стиль ослабляет грузинскую государственность", - отметил Саакашвили.

В настоящий время пост генерального консула Грузии в Одесе занимает Теймураз Нишнианидзе, а в Донецке – Зураб Квачадзе.