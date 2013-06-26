Сноуден разослал по миру копии секретных документов

Американская интернет-газета Daily Beast ссылается на журналиста британской газеты Guardian Гленна Гринвальда, который находился в контакте со Сноуденом и рассказал Daily Beast, что Сноуден "предпринял меры предосторожности, чтобы разные люди по всему миру получили эти архивы, и истории неизбежно были бы опубликованы".

В настоящее время люди, получившие архивы, не могут их просмотреть, так как файлы защищены сложным кодом, и для их открытия необходимо знать пароль. Гринвальд утверждает, что Сноуден позаботился о том, что, "если с ним что-то случится, эти люди получат доступ к архивам".

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Также Гринвальд рассказал, что Сноуден передал ему тысячи документов, которые журналист сейчас изучает. Ранее в понедельник гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на самого Сноудена сообщило, что тот передал СМИ еще не все документы, имеющиеся в его распоряжении.

По словам Гринвальда, Сноуден "не хотел причинить вред правительству США, он хотел пролить свет на него". При этом журналист отметил, что не планирует публиковать ряд документов из соображений безопасности граждан США, передает РИА Новости.