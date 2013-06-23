Власти США намерены следовать по пятам экс-сотрудника ЦРУ Сноудена

Минюст США намерен добиваться сотрудничества по делу Эдварда Сноудена, раскрывшего информацию о деятельности американских спецслужб, с теми странами, куда он может направиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

"Мы будем продолжать обсуждать проблему с Гонконгом и добиваться соответствующего правового сотрудничества с другими странами, куда Сноуден может направиться", - заявила представитель минюста США Нанда Читри.

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В воскресенье стало известно, что Сноуден вылетел из Гонконга рейсом "Аэрофлота"в Москву. Конечной целью его путешествия гонконгские СМИ называли Исландию или Эквадор, по другим данным, Сноуден следует через Москву на Кубу. По информации же агентства Рейтер, Сноуден может сделать пересадку на рейс в направлении Гаваны, а затем направиться в Венесуэлу.

Власти США еще 14 июня предъявили Сноудену обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Он обвиняется в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.