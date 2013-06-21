Президент Латвии назвал пожар в своей резиденции национальным бедствием

Об этом лидер республики сказал журналистам, прибыв на место происшествия, сообщает ИТАР-ТАСС.

"У меня вчера был очень тяжелый день, который длился более 13-ти часов. Я думаю, что только этого мне не хватало", - не скрывая эмоций, сказал Берзиньш. На месте происшествия глава государства пообщался с представителями Государственной пожарно-спасательной службы республики, которые продолжают ликвидацию последствий возгорания. По его словам, причины пожара предстоит выяснить специалистам. "По результатам этого расследования можно будет говорить о привлечении виновных к ответственности", - отметил он.

По теме: Резиденция президента Латвии сгорела (видео)

Вызов о пожаре в президентском дворце поступил накануне вечером в 22:21 по Киеву. Площадь возгорания составила 3,2 тыс кв м. Ему была присвоена высшая степень опасности. Власти мобилизовали все возможные силы - помимо 10 пожарных расчетов столичной ГПСС, были также привлечены спасательные отряды из Юрмалы. Работа была осложнена нехваткой воды, которая была доступна только из автоцистерн. Пожарные попытались качать воду из близлежащей реки Даугавы, но из- за устаревшей техники это оказалось невозможным. Тушение огня продолжалось на протяжении всей ночи, локализовать его удалось только к утру. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Начальник ГПСС Оскарс Аболиньш назвал этот пожар "крупнейшим и сложнейшим за последнее время в Риге". "Техника у нас еще с советских времен. Конечно, пытаемся содержать ее в таком порядке, чтобы мы в любой момент могли ее использовать. Но, как показывает опыт, во время сложных пожаров слабые места дают о себе знать, и так случилось в этот раз. Скажем так, насосная станция нас подвела", - заявил сегодня он в интервью Латвийскому радио.