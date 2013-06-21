В Израиле задержали главного раввина - подозревают в мошенничестве

Задержанного подозревают в получении взяток, мошенничестве и отмывании денег.

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Полиция допрашивала Мецгера на протяжении десяти часов, после чего его поместили под домашний арест. Помимо самого раввина по делу проходят трое его предполагаемых сообщников, в том числе личный водитель, сообщает Lenta.ru по информации The Jerusalem Post.

В ходе обысков из дома и конторы раввина изъяли компьютеры и документы. Операцию проводили сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством. По их мнению, подозреваемые похитили средства нескольких благотворительных фондов. Нанесенный ущерб оценивается в десятки тысяч долларов.

По словам адвокатов Мецгера, их клиент вину не признал. При этом он выразил готовность сотрудничать со следствием и ответил на все вопросы, которое в ходе многочасовой беседы задавали ему полицейские.

Как отмечает The Jewish Press, Мецгера задержали всего за несколько недель до окончания его десятилетнего срока полномочий. На следующих выборах фаворитом в борьбе за пост главного ашкеназского раввина считается Давид Лау.

В отношении Мецгера в 2005 году уже было возбуждено дело о получении взяток и мошенничестве, однако году спустя его закрыли по личному распоряжению главы Генпрокуратуры страны Менахема Мазуза. При этом последний призвал раввина подать в отставку, заявив, что его поведение в ходе следствия было возмутительным.

Власти Израиля уже не в первый раз за последнее время выдвигают обвинения в адрес религиозных деятелей. Так, в конце 2012 года в мошенничестве заподозрили бывшего главного сефардского раввина страны Элияха Бакши-Дорона. По версии следствия, он участвовал в выдаче солдатам и полицейским фальшивых раввинских документов, гарантировавшим им существенные прибавки к зарплате.