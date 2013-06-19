Футболисты сборной поддержали бразильских манифестантов

При этом игроки единогласно высказались за то, что демонстрации должны носить мирный характер, сообщает ИТАР-ТАСС.

Так, нападающий Халк подчеркнул, что у митингующих есть основания для протестов. "Идеи, за которые они выступают, имеют смысл. К ним необходимо прислушаться. Бразилии необходимо развиваться в различных областях, поэтому мы поддерживаем протестующих. Мы знаем: то, что они говорят, правильно", - сказал форвард российского "Зенита". "Да, сегодня я занимаю привилегированное положение в обществе, но не надо забывать, что я вырос в бедном районе", - добавил он.

По мнению Халка, бразильцы не выступают против проведения мирового первенства, они недовольны чрезмерными тратами государства на организацию турнира. "Принять у себя чемпионат мира - это триумф для Бразилии. Миллионы людей в этой стране любят футбол", - подчеркнул он.

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Защитник Давид Луис в свою очередь отметил, что люди имеют право выражать свое мнение. "Они недовольны, их требования должны быть услышаны, чтобы ситуация в стране изменилась в лучшую сторону. Я сейчас не живу в Бразилии, но я хочу видеть прогресс в стране. Манифестанты борются за улучшения в сфере здравоохранения и образования. Надеюсь, стороны придут к соглашению", - сказал игрок английского "Челси".

Нападающий Фред сообщил, что полностью выступает за проведение манифестаций, но лишь до тех пор, пока они носят мирный характер. "Я горжусь людьми, которые вышли на улицы, пытаются изменить условия транспортной системы, образования, здравоохранения и т.д. Борьба за свои права должна вестись, но нельзя допускать насилия", - заявил форвард "Флуминенсе".