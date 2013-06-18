В Бразилии сотни тысяч человек протестуют против расходов на ЧМ-2014

Наибольший протест состоялся в Сан-Паулe, где толпа людей заблокировала главную улицу этого крупнейшего бразильского города.

В столице Бразилиа протестующие прорвались сквозь кольцо охраны возле здания национального конгресса (парламента) и вылезли на крышу. Массовые акции протеста прошли также в Рио-де-Жанейро, а демонстрации в городе Белу-Оризонти на юго-востоке страны закончились столкновениями с полицией, когда толпа людей попыталась прорваться к стадиону, где проходят матчи турнира Кубка конфедераций.

Протесты начались на прошлой неделе из-за недовольства граждан ростом цен на проезд в метро и автобусах. Люди также возмущены количеством средств, выделяемых на организацию Чемпионата мира по футболу, тогда как власть, по их мнению, не уделяет достаточно внимания образованию, медицине и другим социальным сферам. Корреспонденты говорят, что нынешние протесты в Бразилии крупнейшие за последние 20 лет.

BBC Украина