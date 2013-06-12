Школьники в США как домашнее задание написали предсмертные записки

Прощальное письмо детям было велено написать от имени героини известного романа "Тайная жизнь пчел" Мэй Боутрайт, которая покончила жизнь самоубийством. В 2008 году по книге американской писательницы Сью Монк Кидд был снят одноименный фильм с Дакотой Фэннинг и Куин Латифой в главных ролях.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Нью-Йорк пост".

"Это домашнее задание просто возмутительно! Мы платим большие деньги, чтобы наши дети учились в этой школе, а их просят написать такие вещи", - заявил отец одного из учеников. Стоимость одного года обучения в этой школе составляет более 40 тыс долларов.

Джессика Барриш - учительница, придумавшая скандальное домашнее задание - от комментариев отказалась. Вместе с тем, директор школы Рональд Стюарт заявил, что ни одной жалобы от родителей ему не поступало.

Стоит отметить, что Барриш - не первый преподаватель, давший детям подобное задание. Так, в декабре прошлого года был временно отстранен от работы учитель одной из школ во Франции, попросивший 13-летних учеников представить, что они решили покончить с собой, и изложить причины, якобы толкающие их на суицид.