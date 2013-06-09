В Лондоне подожгли мусульманскую школу

Лондонская полиция расследует обстоятельства пожара, который возник в ночь на воскресенье в мусульманском интернате для мальчиков на юго-востоке столицы Великобритании.

По словам представителей правоохранительных органов, зданию интерната был нанесен незначительный урон, передает Росбалт со ссылкой на ВВС.

Двоим пострадавшим от дыма была оказана медицинская помощь.

По данным общественной организации Faith Matters, за две недели в Британии зафиксированы 222 инцидента антимусульманской направленности.

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Антиисламские настроения в стране вспыхнули после того, как 22 мая на юго-востоке Лондона в районе Вулвич двое преступников зарезали военнослужащего британской армии Ли Ригби. Нападавшие сняли видеообращение на месте преступления, заявив, что совершенное преступление является местью за убийства мусульман. Главные подозреваемые — двое британцев нигерийского происхождения, Адеболаджо и Адебовале — арестованы.