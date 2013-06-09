На Филиппинах произошли три землетрясения

Три землетрясения магнитудой от 5,0 до 5,6 произошли вчера к востоку от города Бургос в центральной филиппинской провинции Северный Суригао.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщается на сайте Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (ФИВС).

Эпицентры всех трех подземных толчков располагались примерно в 125 километрах к северо-востоку от Бургоса. Очаги залегали на глубине от 7 до 55 километров под поверхностью Филиппинского моря.

Сообщений о жертвах и разрушениях на этот момент не поступало.

Два крупнейших архипелага мира - Индонезия и Филиппины - являются составными частями так называемого "тихоокеанского огненного кольца": плиты, формирующие дно Индийского и западной части Тихого океанов, заходят здесь под азиатскую плиту. В результате подвижек земной коры на территории этих двух стран часто происходят землетрясения и извержения вулканов.

Неделю назад свыше 30 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,6 в провинции Котабато в центральной части филиппинского острова Минданао. А в июле 1990 года землетрясение магнитудой 7,8 в северной части страны унесло жизни более чем 1,6 тыс. человек.