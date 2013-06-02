На Тайване произошло мощное землетрясение
11:42, 02 июня 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Тайване. Эпицентр землетрясения, произошедшего в 13.43 по местному времени, располагался в 25 километрах к юго-востоку от города Були, очаг залегал на глубине 14,4 километров.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,5 / Фото: Howard61313, Wikipedia
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.
Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и считается одной из самых сейсмически активных зон планеты. Ежегодно сейсмологические станции острова фиксируют до 18 тысяч подземных толчков. Самое сильное землетрясение на Тайване, магнитудой 7,6, произошло на острове в сентябре 1999 года. Тогда погибли около 2,4 тысячи человек.
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