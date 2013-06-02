На Тайване произошло мощное землетрясение

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Тайвань находится на стыке двух тектонических плит и считается одной из самых сейсмически активных зон планеты. Ежегодно сейсмологические станции острова фиксируют до 18 тысяч подземных толчков. Самое сильное землетрясение на Тайване, магнитудой 7,6, произошло на острове в сентябре 1999 года. Тогда погибли около 2,4 тысячи человек.