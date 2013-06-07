В Сараево полиция освободила заблокированных в парламенте людей (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

В четверг вечером порядка 3 тысяч человек окружили здание боснийских законотворцев в центре Сараево. Участники акции протеста, которая началась в среду, требуют от властей принять окончательное решение об идентификационных номерах, без которых дети, родившиеся после 12 февраля 2013 года, не могут получить личные документы. В четверг демонстранты не подчинились требованию полиции разблокировать парламент, ситуация с каждым часом становилась рискованной для здоровья людей в связи с отсутствием в здании еды.

Силы полицейского спецназа в пятницу утром сформировали "живой коридор", по которому удалось эвакуировать заблокированных людей, включая членов парламента. Всего в здании находились порядка 1,5 тысячи человек, включая 250-350 иностранных граждан. Большинство иностранцев - участники форума Европейского фонда Юго-Восточной Европы. Среди гостей - четыре руководителя центробанков и многочисленные бизнесмены.

Присвоение новорожденным идентификационных номеров прекратилось 12 февраля из-за отмены соответствующего закона Конституционным судом Боснии и Герцеговины, который еще в прошлом году предписал парламенту внести в документ изменения. Однако из-за споров партий новый закон до сих пор принят не был.