Американский сенатор предложил план удара по Сирии

"Не стоит полагать, что мы должны уничтожить каждое средство ПВО или направить тысячи солдат, чтобы изменить ситуацию в Сирии. У нас ограниченный выбор. Мы можем использовать оружие дальнего действия, например крылатые ракеты, целью которых станут военно-воздушные силы Асада и ракетные установки", - сказал сенатор Джон Маккейн, выступая в Институте Брукингса.

Кроме того, по его мнению, необходимо дать переходному правительству возможность работать в безопасном районе.

"Эту зону мы можем защитить ракетами Patriot. И мы можем организовать полноценную операцию по обучению и оснащению сирийских оппозиционных сил", - заявил сенатор.

По теме: США потребовали от Ирана и "Хезболлы" вывести боевиков из Сирии

Маккейн вновь высказался за поставки оружия сирийской оппозиции, против чего до сих пор выступает администрация США.

"Приведет ли все это к немедленному завершению конфликта? Возможно, нет. Но поможет ли спасти жизни в Сирии? Даст ли умеренной оппозиции больше шансов на успех? Поможет ли превратить конфликт в стратегический провал Ирана и "Хезболлах"? По-моему, ответ на эти вопросы утвердительный", - цитирует РИА Новости.