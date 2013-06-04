В Москве рассказали, когда изберут себе нового мэра

Выборы мэра российской столицы могут состоятся только 8 сентября 2013 года, в единый день голосования, однако решение о их проведении Мосгордума утвердит уже на этой неделе, сообщил сегодня ее председатель Владимир Платонов.

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"Сергей Собянин заявил о том, что он, посоветовавшись с Общественной палатой, будет инициировать досрочное прекращение полномочий. Теперь Московская городская дума должна принять решение и назначить выборы мэра города. Ну и дальше проходит вся процедура выборов - выдвижение, голосование, которое пройдёт 8 сентября", - сказал В.Платонов в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Решение о выборах столичный парламент должен принять, согласно закону, "не позже, чем за 100 дней, и не меньше, чем за 90 дней - до 8 сентября".

"Скорее всего, на этой неделе состоится внеочередное заседание Московской городской думы, на котором мы примем вот такое решение проводить выборы", - сообщил В.Платонов.

Ранее мэр Москвы С.Собянин поддержал идею проведения в Москве досрочных прямых выборов градоначальника и сообщил, что обратится с соответствующим представлением к президенту России.

Прямые выборы мэра пройдут в Москве впервые за последние десять лет.