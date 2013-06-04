Мэр Москвы подает в отставку

В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин намерен обратиться к Президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке для проведения прямых выборов столичного градоначальника в 2013 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Москвы, об этом Собянин сообщил в ходе заседания Общественной палаты города Москвы.

В июле 2012 года был принят закон, который ввел прямые выборы мэра города.

«В этом году мы впервые имеем возможность проведения таких выборов, впервые за последние 10 лет», - отметил Собянин, добавив, что в ряде регионов РФ проводятся выборы глав субъектов России, в том числе и в Московской области, и Москва не должна отставать от них.

«Избранный мэр может более эффективно отстаивать интересы жителей, поскольку будет располагать политической поддержкой москвичей», - подчеркнул Собянин.

Кроме того, согласно опросам, прямые выборы мэра поддерживают две трети москвичей.

В ходе заседания члены Общественной палаты поддержали проведение прямых досрочных выборов мэра столицы.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2010 года на то время Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Юрия Лужкова «в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации».

16 октября этого же года Медведев внес кандидатуру заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства РФ Собянина в Мосгордуму для наделения полномочиями мэра Москвы.

21 октября Московская городская дума наделила Собянина полномочиями мэра Москвы.