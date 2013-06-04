Германия вводит войска для борьбы с наводнением
16:58, 04 июня 2013Мир
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Германия привлекла тысячи солдат для того, чтобы усилить водозащитные конструкции на юге и востоке, где несколько городов оказались под угрозой затопления.
Уровень воды в реках все еще поднимается: в Дунае и Эльбе. В Дрездене готовятся к поднятию воды на пять метров выше обычного.
Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ездит по стране, пообещала помощь в 100 млн евро для пострадавших регионов.
В соседней Чехии жителей города Мельник, где стекаются Влтава и Лаба, эвакуируют.
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