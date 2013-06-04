В Южной Африке выпал снег и замерз океан (видео)
08:59, 04 июня 2013Мир
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В сезон, обычная температура которого в Южно-Африканской республике составляет +10 и выше, в Кейптауне выпал снег.
Как сообщает ТСН.ua, дороги города покрыла гололедица, а температура воздуха держится на уровне около 0 градусов.
Замерзла даже морская вода у берега.
Власти просят граждан воздержаться от поездок в горные районы, пребывание в которых из-за большого количества снега представляет опасность.
Больше всего страдают от погодной аномалии бедные слои населения. В окрестностях Кейптауна, застроенных преимущественно бедными домиками, непогода разрушила более полутысячи из них, оставив под открытым небом 2 тыс. человек.
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