В Южной Африке выпал снег и замерз океан (видео)

08:59, 04 июня 2013
Мир
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В сезон, обычная температура которого в Южно-Африканской республике составляет +10 и выше, в Кейптауне выпал снег.

Как сообщает ТСН.ua, дороги города покрыла гололедица, а температура воздуха держится на уровне около 0 градусов.

Замерзла даже морская вода у берега.

Власти просят граждан воздержаться от поездок в горные районы, пребывание в которых из-за большого количества снега представляет опасность.

Больше всего страдают от погодной аномалии бедные слои населения. В окрестностях Кейптауна, застроенных преимущественно бедными домиками, непогода разрушила более полутысячи из них, оставив под открытым небом 2 тыс. человек.

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