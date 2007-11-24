В Варшаве проходят Дни памяти жертв Голодомора в Украине

23 ноября в Варшаве начались Дни Памяти жертв Голодомора в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в польской столице проходят презентации украинских документальных фильмов на эту тематику.

В рамках чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов предусмотрена презентация фильма «Большой Голод» Эдуарда ЛОЗОВОГО, концерт Реквием и Святая литургия с панихидой.

Организаторами мероприятия выступили Посольство Украины в Республике Польша, Объединение украинцев в Польше и Студиум Центрально-Восточной Европы Варшавского университета.