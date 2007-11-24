В Варшаве проходят Дни памяти жертв Голодомора в Украине
09:06, 24 ноября 2007Мир
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Организаторы - посольство и украинская община
23 ноября в Варшаве начались Дни Памяти жертв Голодомора в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в польской столице проходят презентации украинских документальных фильмов на эту тематику.
В рамках чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов предусмотрена презентация фильма «Большой Голод» Эдуарда ЛОЗОВОГО, концерт Реквием и Святая литургия с панихидой.
Организаторами мероприятия выступили Посольство Украины в Республике Польша, Объединение украинцев в Польше и Студиум Центрально-Восточной Европы Варшавского университета.
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