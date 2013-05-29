В США полиция эвакуировала посетителей Диснейленда после «взрыва»

Полиция эвакуировала в среду посетителей калифорнийского парка аттракционов Диснейленд после "небольшого взрыва", пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на АР.

Предположительно, в одном из мусорных баков в парке взорвалась пластиковая бутылка с сухим льдом. В качестве меры предосторожности посетители парка были эвакуированы.

Через два часа отдыхающие смогли вернуться к аттракционам.

Очевидец инцидента рассказал, что "взрыв был громче, чем выстрел", отметив при этом, что даже после эвакуации в парке продолжала играть музыка.