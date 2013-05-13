В московском кафе произошел взрыв: пострадали дети
19:46, 13 мая 2013Мир
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Девять человек пострадали при взрыве газового баллона на востоке Москвы - ранены двое детей и семеро взрослых.
Взрыв произошел в кафе "Шоколадница" / Фото: timeszp.com
Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.
Взрыв произошел в кафе "Шоколадница" по адресу: Щербаковская улица, 8.
«По последним данным, в результате взрыва ранения получили девять человек, в том числе двое детей. Скорее всего, все они будут госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительной информации", в кафе велись ремонтные работы, во время которых и произошел взрыв.
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