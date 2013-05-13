В московском кафе произошел взрыв: пострадали дети

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МВД.

Взрыв произошел в кафе "Шоколадница" по адресу: Щербаковская улица, 8.

«По последним данным, в результате взрыва ранения получили девять человек, в том числе двое детей. Скорее всего, все они будут госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации", в кафе велись ремонтные работы, во время которых и произошел взрыв.