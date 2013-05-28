МИД отговаривает украинцев от поездок в Сектор Газа и Ливан

Министерство иностранных дел предостерегает граждан Украины от осуществления поездок в Сектор Газа в связи со сложной ситуацией с безопасностью, а также в связи с гуманитарной и санитарно-эпидемиологической ситуацией безопасности, сложившейся на палестинских территориях в Секторе Газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

Также, по словам Зварича, министерство рекомендует тем гражданам Украины, которые находятся на территории Ливана или планируют свои поездки в эту страну в ближайшее время, воздержаться от посещения северного города Триполи и смежных с Сирией северных и восточных районов долины Бекаа.