В ЕС будут думать, разрешать ли поставки оружия в Сирию

Франция и Великобритания, как ожидается, будут доказывать, что этот шаг усилит давление на Дамаск и заставит активнее искать политическое решение.

Однако есть несколько стран ЕС, которые категорически против снятия эмбарго, действие которого завершается 31 мая.

Европейские чиновники предупреждают, что эта инициатива может поставить под угрозу проведение международной мирной конференции.

В воскресенье министр иностранных дел Сирии подтвердил, что "в принципе" правительство посетит конференцию, которая, как надеются Россия и США, пройдет в следующем месяце в Женеве.

Валид Муаллем сказал, что это будет "хорошей возможностью для политического решения" конфликта, который, по оценкам ООН, уже унес жизни более 80 тысяч человек.

Члены главной оппозиционной коалиции Сирии сейчас обсуждают участие в этой конференции. Ранее их представитель заявил, что они готовы принять участие, как только президент Сирии Башар Асад согласится уйти в отставку.

Исправить дисбаланс

Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг заявил, что частичное снятие эмбарго на торговлю оружием с Сирией, будет скорее способствовать, чем мешать мирному процессу, поскольку это усилит оппозицию на переговорах с Башаром Асадом.

Г-н Хейг на прошлой неделе убеждал британских депутатов, что оружие будет поставлять "только под тщательным контролем" с четкими обязательствами со стороны оппозиции.

Французский президент Франсуа Олланд на прошлой неделе заявил, что существующий вооруженный дисбаланс срабатывает в пользу правительства Сирии, и "военное давление" на Дамаск увеличит вероятность политического решения.

Эмбарго ЕС, впервые введенное в мае 2011 года, касается одинаково и оппозиции, и правительства Сирии.

В феврале министры иностранных дел ЕС договорились разрешить странам-членам союза доставлять военное оборудование "несмертельного характера" для защиты гражданского населения. Его разрешили предоставлять оппозиционным силам, которых ЕС считает легитимными представителями сирийского народа.

В последнее время давление на международное сообщество относительно Сирии усилилось из-за сообщения об использовании в зоне конфликта химического оружия.

Дамаск отрицает применение химического оружия, хотя некоторые СМИ сообщают о показаниях очевидцев, которые рассказывают о таких случаях.

В начале мая непроверенное видео, где химическим оружием были поражены мирные граждане, получила ВВС.

Президент США Барак Обама назвал применение химического оружия Сирией красной линией для возможного вторжения.

"Разрушительные последствия"

Если страны ЕС не смогут договориться об ослаблении эмбарго, прогнозируют, что они продолжат его, но на короткое время, чтобы посмотреть, будет ли успешной мирная конференция.

Как передает корреспондент ВВС из Брюсселя, среди оппонентов ослабления эмбарго - Австрия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция.

Они опасаются, что оружие, переданное повстанцам, может оказаться в руках радикально настроенных боевиков.

Кроме того, обеспокоенность вызывают недостаток централизованного руководства у повстанцев, а также информация о нарушении прав человека.

Oxfam предупреждает, что завершение эмбарго может привести к "разрушительным последствиям".

ВВС Украина