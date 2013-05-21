Янукович выразил соболезнования Обаме

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

«С прискорбием в Украине восприняли весть о многочисленных человеческих жертвах, вызванных мощным разрушительным торнадо. От имени народа Украины и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших глубокие соболезнования», - отметил Янукович.

Президент Украины также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в штатах Канзас, Оклахома и Айова произошло около 20 торнадо.

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По данным СМИ, в результате торнадо в Оклахоме погиб 91 человек. Позже судмедэксперты подтвердили информацию о 24-х погибших.

Президент США объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия.