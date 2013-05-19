200 тысяч китайцев пострадали в результате страшных ливней

Более 200 тысяч человек пострадали в результате ливней, обрушившихся на китайский Гуанси-Чжуанский автономный район (юго-запад КНР), один человек погиб.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Синьхуа», по данным местных властей, больше всего от стихии пострадали 14 уездов.

Экономические потери оцениваются в 148 млн юаней (24 млн долларов). В общей сложности были повреждены или разрушены 561 здание и уничтожены более 12 тыс. га посевов.

В среду на Гуанси-Чжуанский автономный район обрушилось торнадо. В результате пострадали около 7,3 тыс. человек. Смерч разрушил почти 30 домов, около 2 тыс. зданий получили повреждения.