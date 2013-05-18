Во Франции разрешили однополые браки

Франция, таким образом, стала 14-й страной мира, узаконившей однополые браки, сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Легализация однополых браков была одним из ключевых предвыборных обещаний Олланда. Дебаты вокруг проекта закона об однополых браках, разрешающего усыновление, продолжались в течение нескольких месяцев.

Резко против принятия подобного закона выступала правая оппозиция, а противники легализации однополых браков и усыновления детей такими парами начали проведение акций протеста еще до начала его обсуждения в парламенте. Одна из наиболее массовых акций противников однополых браков прошла в марте в Париже, когда на улицы вышли несколько сотен тысяч демонстрантов.

Несмотря на акции протеста законопроекту удалось преодолеть все стадии обсуждения. Последнее препятствие на его пути было убрано 17 мая, когда Конституционный совет Франции признал, что закон об однополых браках соответствует основному законодательству страны.