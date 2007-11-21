США передумали сокращать свои войска в Европе

Министр обороны США Роберт Гейтс решил заморозить сокращение численности американских вооруженных сил в Европе, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам источника, на решение Гейтса отменить постановление своего предшественника Дональда Рамсфельда о сокращении американских войск повлияло мнение командующих в Европе генералов.

В частности, командующий вооруженными силами США в Европе генерал Дэвид Маккирнэн (David McKiernan) неоднократно предлагал Пентагону увеличить численность вверенных ему подразделений.

Раньше генералы утверждали, что снижение количества солдат в Европе, которые всегда должны быть готовы к отправке в Ирак и Афганистан, лишает их возможности проводить полноценные учения. Теперь "особым фактором", влияющим на нежелательность сокращения американского контингента, по мнению Маккирнэна, стала Россия, которая после возникших разногласий с Вашингтоном по поводу американских планов по ПРО, сделала ряд заявлений о наращивании военной мощи.

Число американских солдат в Европе два года назад составляло 62 тысячи, к настоящему времени снизилось до 50 тысяч. Ранее Минобороны США планировало довести их численность до 24 тысяч.