Янукович в Ашхабаде встретился с исполнительным секретарем СНГ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛЕБЕДЕВЫМ. Встреча состоялась в Ашхабаде в рамках официального визита руководителя украинского правительства в Туркменистан, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

В ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ поздравил С.ЛЕБЕДЕВА с назначением на высокую должность председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ. В частности, глава украинского правительства выразил уверенность в конструктивном и плодотворном сотрудничестве с Исполнительным комитетом СНГ, ввиду того, что в настоящее время Украина председательствует в Совете глав правительств государств-участников Содружества.

Во время разговора стороны обсудили пакет актуальных вопросов для стран-участниц СНГ. В частности, речь шла о состоянии и перспективах Содружества, роли Исполнительного комитета в выполнении Плана основных задач реализации Концепции дальнейшего развития СНГ.

Стороны также обсудили основные направления деятельности, заложенные в Программе председательства Украины, в первую очередь, ее социально-экономическую составляющую.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что заседание Совета глав правительств государств-участников СНГ в Ашхабаде пройдет результативно.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ отбыл в Туркменистан для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 22 ноября.

В поездке В.ЯНУКОВИЧА сопровождают министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и министр экономики Анатолий КИНАХ.