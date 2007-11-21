Путин может оказаться в одной «коммуналке» с генералом

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к губернатору Валентине Матвиенко с требованием прекратить ремонт в доме, в котором находится квартира, принадлежащая Владимиру Путину. Как сообщает "Газета.Ru", в соседней с президентской квартире в доме номер 17 по Второй линии Васильевского острова строители-гастарбайтеры повредили радиатор отопления. По информации депутатов, протечка привела к деформации несущих конструкций дома.

"Газета.Ru" также утверждает, что в ремонтируемой квартире живет частный квартиросъемщик, по имеющимся данным, генерал в отставке.

ИА REGNUM уточняет, что об аварийном состоянии дома, в котором находится квартира Путина, сообщил на заседании Законодательно собрания депутат Алексей Ковалев, обратившись с запросом к губернатору. По данным Ковалева, ремонт делали в квартире, находящейся под президентской, и сейчас существует опасность ее обрушения. Также депутат заявил, что в квартире номер 24 по сей день живет семья российского президента.

Лента.ру