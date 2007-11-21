Путин может оказаться в одной «коммуналке» с генералом
17:30, 21 ноября 2007Мир
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В Питере взялись за квартиру Президента
|Валентина МАТВИЕНКО
"Газета.Ru" также утверждает, что в ремонтируемой квартире живет частный квартиросъемщик, по имеющимся данным, генерал в отставке.
ИА REGNUM уточняет, что об аварийном состоянии дома, в котором находится квартира Путина, сообщил на заседании Законодательно собрания депутат Алексей Ковалев, обратившись с запросом к губернатору. По данным Ковалева, ремонт делали в квартире, находящейся под президентской, и сейчас существует опасность ее обрушения. Также депутат заявил, что в квартире номер 24 по сей день живет семья российского президента.
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