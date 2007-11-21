В помещении канцелярии премьер-министра Польши обнаружили снаряд

В Варшаве на ул. Уяздовской в помещении канцелярии премьер-министра Польши во время ремонтных работ обнаружили минометный снаряд времен Второй мировой войны. Саперы извлекли снаряд и обезвредили его на полигоне.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь правительства Агнешка ЛИШКА (Agnieszka Liszka), здание канцелярии премьера будет тщательно обследовано. По словам спикера отдела охраны Правительства Польши Дариуша АЛЕКСАНДРОВИЧА (Dariusza Aleksandrowicza), в связи с этой ситуацией другие здания правительства также будут обследованы, поскольку подобных обследований в зданиях не проводилось.

Вечером во вторник, 20 ноября, в 18.30 (по среднеевропейскому времени) началась эвакуация канцелярии премьер-министра. В это время, по информации отдела охраны Правительства, в здании находилось 120-150 человек, в том числе премьер-министр Республики Польша Дональд ТУСК. Как отметила А.ЛИШКА, премьер Польши находился в другой части здания. По ее словам, снаряд был замурован под холлом здания, вероятно, в 50-х годах. Саперы работали до 22.00.

Справка УНИАН. Здание нынешней канцелярии председателя Совета Министров Польши построено в начале XX века. В сентябре 1939 года во время осады Варшавы здание было подвергнуто бомбардировке. Тогда горела Центральная военная библиотека. На первом этаже здания и в северном крыле располагались казармы СС.