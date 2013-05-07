Березовского похоронят завтра - зять бизнесмена
Похороны российского бизнесмена Бориса Березовского состоятся завтра днем на одном из кладбищ графства Суррей.
Об сообщил РИА «Новости» сообщил зять Березовского Егор Шуппе.
"Семье удалось преодолеть все трудности. Похороны будут завтра. Время пока уточняется, скорее всего, это будет 13.30. Не в Лондоне, за городом, в графстве Суррей", - сказал он.
"На них будут присутствовать практически все, кто выражал соболезнования и изъявлял желание приехать. Конечно, это семейное событие, но речь идет об исторической личности", - сказал он.
Шуппе добавил, что журналисты на церемонию приглашены не будут.
По теме: Коронер поведал, когда стоит ждать итогов расследования гибели Березовского
Первоначально похороны Березовского планировалось провести 6 мая, эту дату подтвердила полиция округа Тэмз-Вэлли, но церемония была перенесена.
Тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло стать повешение.