Березовского похоронят завтра - зять бизнесмена

Об сообщил РИА «Новости» сообщил зять Березовского Егор Шуппе.

"Семье удалось преодолеть все трудности. Похороны будут завтра. Время пока уточняется, скорее всего, это будет 13.30. Не в Лондоне, за городом, в графстве Суррей", - сказал он.

"На них будут присутствовать практически все, кто выражал соболезнования и изъявлял желание приехать. Конечно, это семейное событие, но речь идет об исторической личности", - сказал он.

Шуппе добавил, что журналисты на церемонию приглашены не будут.

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Первоначально похороны Березовского планировалось провести 6 мая, эту дату подтвердила полиция округа Тэмз-Вэлли, но церемония была перенесена.

Тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло стать повешение.