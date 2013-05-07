Коронер поведал, когда стоит ждать итогов расследования гибели Березовского

Новостей, связанных с расследованием коронером обстоятельств гибели российского бизнесмена Бориса Березовского, не стоит ожидать ранее, чем через два месяца.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя офиса коронера.

"Мы все еще ждем медицинской информации от полиции. Нам нужно собрать еще очень много сведений. Если честно, не думаю, что стоит ждать каких-либо новостей раньше, чем через пару месяцев", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что не располагает информацией о планах похорон Березовского. "Мы не занимаемся похоронами. Это вопрос точно не к нам", - подчеркнула она.

Ранее офис коронера сообщал, что любые сведения по делу Березовского могут быть обнародованы только на слушаниях, дата которых пока не определена. В середине апреля сотрудница офиса сообщила, что никаких новостей не стоит ждать в ближайший месяц. Коронер английского графства Беркшир Питер Бедфорд начал расследование обстоятельств смерти Березовского в конце марта.

Тело Березовского было найдено его охранником 23 марта в ванной дома, где он проживал, в деревне Аскот, расположенной недалеко от Виндзора. Позже стали известны первые результаты вскрытия тела бизнесмена, которые показали, что причиной смерти могли стать симптомы, совпадающие с симптомами при повешении. Признаков борьбы на месте не обнаружено. Полиция продолжает токсикологические и гистологические (анализы тканей) исследования, по результатам которых может быть названа официальная причина смерти Березовского.

Полиция в последний раз сообщала о новых обстоятельствах дела 28 марта. Тогда главный инспектор округа Марк Уисл объявил, что на шее Березовского в момент, когда его обнаружил охранник, было нечто, похожее на шнур или перевязочный материал. Такой же кусок материала был найден на душевой перекладине.

В настоящее время неизвестно, где и когда будет похоронен Березовский. Тот факт, что тело бизнесмена было передано родственникам, подтвердила и полиция округа Тэмз-Вэлли, и зять Березовского Егор Шуппе.