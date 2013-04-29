Палестинские боевики возобновили обстрел территории Израиля

"Ракета разорвалась в региональном совете Эшколь... Информация о пострадавших и ущербе не поступала", - сообщила спасательная служба "Ихуд ха-Цалах", передает РИА Новости.



На обстрел Эшколь, сельскохозяйственного района у юго-восточной границы сектора Газа с населением 11 тысяч человек, израильские военные пока не отреагировали. На воскресный обстрел они ответили авиаударами по складу оружия и тренировочной базе боевиков. Второй день остается закрытым пограничный переход "Керем-Шалом", через который проходит весь легальный объем импорта и экспорта полуторамиллионного анклава.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал не оставлять без ответа ни одного ракетного обстрела. "На каждый... последует жесткая реакция Армии обороны Израиля", - сказал он.

Вину за все случаи нарушения перемирия, которое с ноября действует между Израилем и группировками сектора Газа, израильтяне возлагают на ХАМАС, как на правящее в анклаве движение. Ответственность за ракетные пуски обычно берут мелкие группировки "салафитов", разделяющих идеологию джихадистского панисламизма "Аль-Каиды"и оппозиционных ХАМАС.