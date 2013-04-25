Путин рассказал про сланцевый газ и черную жижу вместо воды

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В. Путин сказал в ходе общения с россиянами в эфире центральных телеканалов и радиостанций.

«Я не думаю, что мы что-то проспали. Но следить за этим нужно самым внимательным образом», - сказал В.Путин.

По его словам, пока нет однозначного ответа о существовании «сланцевой революции». Так, цена газа из сланца выше в разы, чем газа, добываемого традиционным способом. Также в России достаточно «газовых пузырей», чтобы добывать газ традиционным способом.

«Мы пока не можем даже реализовать все то, что у нас есть», - добавил он.

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Кроме того, В.Путин отметил, что «сланцевая революция» несет определенные экологические издержки.

«Добыча сланцевого газа и сланцевой нефти связана с огромными, я хочу это подчеркнуть, огромными природоохранными издержками. Там, где добывается сланцевый газ, у очень многих людей, которые проживают в этих регионах, в кранах вместо воды идет черная жижа. И технологии требуют как минимум серьезной доработки», - заявил В.Путин.

По его словам, несмотря на несовершенство технологий, Россия не отказывается от возможностей добычи газа из сланца.

«Это не значит, что мы отказались от сланцевого газа. Многие международные эксперты, которые изучают эту проблему, говорят о том, что у России очень большие перспективы с точки зрения добычи сланцевого газа: у нас есть огромные неосвоенные территории и достаточно этих минералов, чтобы там поработать с точки зрения добычи углеродов», - заявил В.Путин.

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Напомним, в феврале 2013 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в докладе на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности «Геополитические изменения в контексте американской нефтегазовой революции» отметил, что феномен «сланцевой революции» существенно меняет баланс на мировых энергетических рынках, а новые технологии добычи сланцевого газа и нефти могут получить широкое распространение в мире.

По мнению экспертов, «сланцевая революция» может изменить газовый паритет в Европе.